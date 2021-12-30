Сотрудникам МЧС России намерены выдавать оружие
Пожарным, военнослужащим и гражданским служащим МЧС РФ хотят выдавать оружие в случае угрозы их жизни. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту постановления правительства, в перечень министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие, предлагается включить МЧС. Выдавать оружие смогут только начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований.
Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не одобрил ограничение на оружие для самообороны.
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