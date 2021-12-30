Сотрудникам МЧС России намерены выдавать оружие

Пожарным, военнослужащим и гражданским служащим МЧС РФ хотят выдавать оружие в случае угрозы их жизни. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

СМИ: новым главой МЧС станет Алексей Дюмин

Согласно проекту постановления правительства, в перечень министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие, предлагается включить МЧС. Выдавать оружие смогут только начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований.

Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не одобрил ограничение на оружие для самообороны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОружиеМЧСРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры