СМИ: новым главой МЧС станет Алексей Дюмин

Новым главой МЧС станет Алексей Дюмин. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на информированный источник. По его данным, официально о его назначении будет объявлено в ближайшее время.

Алексей Дюмин работал в личной охране президента, руководил операцией по возвращению Крыма. С 22 сентября 2016 года занимает пост губернатора Тульской области.

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге

Ранее СМИ сообщали, что возглавить МЧС может губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва.

Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:НазначениеМЧС РФ
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