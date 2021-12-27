СМИ: новым главой МЧС станет Алексей Дюмин

Новым главой МЧС станет Алексей Дюмин. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на информированный источник. По его данным, официально о его назначении будет объявлено в ближайшее время.



Алексей Дюмин работал в личной охране президента, руководил операцией по возвращению Крыма. С 22 сентября 2016 года занимает пост губернатора Тульской области.