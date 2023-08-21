Сотрудникам «КамАЗа» запретили использовать технику Apple на работе
Компания «КамАЗ» запретила своим сотрудникам пользоваться техникой американской компании Apple на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Соответствующий документ подписал генеральный директор компании Сергей Когогин. Отмечается, что мера принята из-за проблем с безопасностью хранения информации на устройствах американской компании.
Использовать технику Apple на рабочем месте в начале августа запретили сотрудникам Минцифры.
Роскомнадзор ранее пообещал, что в России не будут запрещать продажу смартфонов и других устройств компании Apple, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru