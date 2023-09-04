Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет

Таким образом, с первого января 2024 года он будет повышен с 27 до 30 лет, Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее в августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит новые меры поддержки отрасли, и, в частности, выступило с предложением увеличить возраст отсрочки на три года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

