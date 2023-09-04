Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний.

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Таким образом, с первого января 2024 года он будет повышен с 27 до 30 лет, Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее в августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит новые меры поддержки отрасли, и, в частности, выступило с предложением увеличить возраст отсрочки на три года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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