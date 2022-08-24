Юрист напомнил автомобилистам о сокращении обязательных пунктов техосмотра
Новые правила технического осмотра автомобиля, которые вступят в силу в России с 1 сентября, значительно упростят жизнь автомобилистам, так как современным машинам не нужен серьезный техосмотр. Об этом заявил юрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой».
«Я надеюсь, что время рассмотрения прохождения техосмотра сократится в отношении тех автомобилистов, которые должны его проходить. Напомню, что в России с предыдущего года значительно снижены категории автомобилей, который должны проходить обязательный технический осмотр. В частности, для служебных машин, такси, автобусов и грузовых автомобилей он остался обязательным», — отметил эксперт.
Юрист указал, что в России большинство автомобилей оснащены техническими возможностями, способными определять неисправности. При этом само по себе прохождение техосмотра не гарантирует, «что после него автолюбитель не попадет в транспортное происшествие», подчеркнул Воропаев.
Кроме того, эксперт поделился мнением, что некоторые пункты проверки авто были убраны из списка обязательных из-за рутинности. Теперь техосмотр не включает аптечку и огнетушитель; юрист отметил, что за последние годы несколько раз менялись нормативы, касающиеся оснащения аптечек, а проверить техническое состояние огнетушителя и вовсе невозможно.
Воропаев считает, что основная причина подобных нововведений — сокращение времени технического осмотра. При этом юрист добавил, что у автомобилистов не должно возникнуть каких-либо проблем из-за введения новых правил.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- В Донецке торговый центр загорелся после обстрела ВСУ
- «Пожары добавятся»: Куксин призвал россиян не использовать открытый огонь в лесах
- Соловьев заявил, что Ройзман долго глумился и решил, что ему все можно
- «Гарь 2010 года»: В Greenpeace указали на сложность пожара в Рязанской области
- Путин поручил вице-премьеру Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
- «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности
- СМИ: Правительство сократило финансирование проекта по созданию оборудования для СПГ
- В Орле неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание областной администрации
- Пушилин заявил, что обстрел администрации главы ДНР в Донецке был согласован с США
- В Петербурге нашли тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru