Юрист напомнил автомобилистам о сокращении обязательных пунктов техосмотра

Новые правила технического осмотра автомобиля, которые вступят в силу в России с 1 сентября, значительно упростят жизнь автомобилистам, так как современным машинам не нужен серьезный техосмотр. Об этом заявил юрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой».

«Я надеюсь, что время рассмотрения прохождения техосмотра сократится в отношении тех автомобилистов, которые должны его проходить. Напомню, что в России с предыдущего года значительно снижены категории автомобилей, который должны проходить обязательный технический осмотр. В частности, для служебных машин, такси, автобусов и грузовых автомобилей он остался обязательным», — отметил эксперт.

Юрист указал, что в России большинство автомобилей оснащены техническими возможностями, способными определять неисправности. При этом само по себе прохождение техосмотра не гарантирует, «что после него автолюбитель не попадет в транспортное происшествие», подчеркнул Воропаев.

Кроме того, эксперт поделился мнением, что некоторые пункты проверки авто были убраны из списка обязательных из-за рутинности. Теперь техосмотр не включает аптечку и огнетушитель; юрист отметил, что за последние годы несколько раз менялись нормативы, касающиеся оснащения аптечек, а проверить техническое состояние огнетушителя и вовсе невозможно.

Воропаев считает, что основная причина подобных нововведений — сокращение времени технического осмотра. При этом юрист добавил, что у автомобилистов не должно возникнуть каких-либо проблем из-за введения новых правил.

