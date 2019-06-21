Сотрудникам ГАИ хотят разрешить отбирать права у водителей прямо на дороге
МВД России предложило расширить полномочия работников Госавтоинспекции, дав им право забирать водительские права прямо на месте. Об этом пишет газета «Коммерсант».
В министерстве полагают, что такая мера уменьшит число правонарушений на дороге, отмечает «ФедералПресс». С инициативой выступил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД РФ Дмитрий Газизов.
Также он предложил отказаться от административных арестов, передает Ura.ru. По словам Газизова, это связано с нехваткой мест и излишним расходованием средств на содержание нарушителей. Вместо этого, по его мнению, нужно ввести задержание до 48 часов, пишет «Газета.ру».
Ранее глава «Движения автомобилистов России» в эфире НСН назвал юридически сомнительной идею о штрафах за бесплатный проезд по платным трассам.
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