Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о ВС России

По данным правоохранителей, подозреваемый создал Telegram-канал и распространял в нем фейки об использовании ВС, в том числе касающиеся потерь армии и хода проведения специальной военной операции на Украине.

Против задержанного возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, подозреваемого заключили под стражу.

В марте суд в Москве арестовал техника запасного пункта управления столичного главка МВД Сергея Клокова по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, напоминает «Свободная пресса».

