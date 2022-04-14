Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о ВС России

Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты, который подозревается в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ФСБ по республике.

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По данным правоохранителей, подозреваемый создал Telegram-канал и распространял в нем фейки об использовании ВС, в том числе касающиеся потерь армии и хода проведения специальной военной операции на Украине.

Против задержанного возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, подозреваемого заключили под стражу.

В марте суд в Москве арестовал техника запасного пункта управления столичного главка МВД Сергея Клокова по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ФейкВооруженные Силы РФАрестКалмыкия
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