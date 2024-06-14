Сотрудник управления Росреестра по ЯНАО задержан в Москве за взятки

Местонахождение разыскиваемого установили 10 июня с помощью системы распознавания лиц, мужчину задержали и доставили в Салехард.

«Салехардским городским судом по ходатайству следственного органа в отношении обвиняемого в совершении 14 тяжких и особо тяжких преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в СК.

По данным следствия, в 2016-2019 годах руководители управления Росреестра по ЯНАО и директор регионального филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра через посредников получили около 20 взяток за незаконные регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости в округе. Общая сумма взяток превышает 25 млн рублей.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, речь идет об экс-главе отдела управления Росреестра Максиме Григорьеве. В начале прошлого года он скрылся от следствия в рамках расследования преступлений коррупционной направленности и был объявлен в розыск.

