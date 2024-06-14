Сотрудник управления Росреестра по ЯНАО задержан в Москве за взятки
Сотрудника управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу, который находился в федеральном розыске, задержали в Москве, чиновника обвиняют в получении взяток на сумму свыше 25 млн рублей в организованной группе. Об этом сообщает управление Следственного комитета по округу.
Местонахождение разыскиваемого установили 10 июня с помощью системы распознавания лиц, мужчину задержали и доставили в Салехард.
«Салехардским городским судом по ходатайству следственного органа в отношении обвиняемого в совершении 14 тяжких и особо тяжких преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в СК.
По данным следствия, в 2016-2019 годах руководители управления Росреестра по ЯНАО и директор регионального филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра через посредников получили около 20 взяток за незаконные регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости в округе. Общая сумма взяток превышает 25 млн рублей.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, речь идет об экс-главе отдела управления Росреестра Максиме Григорьеве. В начале прошлого года он скрылся от следствия в рамках расследования преступлений коррупционной направленности и был объявлен в розыск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru