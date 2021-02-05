Сотрудник британского посольства посетит заседание суда по делу Навального

Представитель посольства Великобритании в Москве посетит заседание суда по делу оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщило представительство Великобритании в своем телеграм-канале.

В посольстве отметили, что присутствие дипломатов на судебных заседаниях в стране их пребывания – это стандартная практика. Заседание мирового суда Москвы по уголовному делу Навального о клевете проходит в Бабушкинском суде 5 февраля.