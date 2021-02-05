Сотрудник британского посольства посетит заседание суда по делу Навального
Представитель посольства Великобритании в Москве посетит заседание суда по делу оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщило представительство Великобритании в своем телеграм-канале.
В посольстве отметили, что присутствие дипломатов на судебных заседаниях в стране их пребывания – это стандартная практика. Заседание мирового суда Москвы по уголовному делу Навального о клевете проходит в Бабушкинском суде 5 февраля.
Навальный в июне прокомментировал опубликованный каналом RT видеоролик с призывом голосовать за поправки в Конституцию, в съемках которого принимал участие ветеран ВОВ Игнат Артеменко. По версии следствия, комментарий навального содержал заведомо ложные сведения, которые подорвали репутацию Артеменко.
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