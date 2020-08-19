Сотрудник «Беркута» дал советы белорусским силовикам
Брать с собой ножи, сжигать форму и документацию, оставаться спокойным и не избивать журналистов без приказа — сотрудник «Беркута» дал советы белорусским силовикам.
На форуме police-russia.com пользователь berkut77 представился бывшим сотрудником спецподразделения МВД Украины «Беркут», противостоявшим протестующим на украинском Майдане, и дал советы белорусским силовикам по правильному разгону массовых протестов.
Экс-сотрудник «Беркута» предупредил белорусских силовиков, что если «майдан победит, то вас всех будет допрашивать прокурор». Он посоветовал им сделать всё для сохранения анонимности: всегда носить маски и балаклавы, не нашивать на форму отличительных знаков, завешивать номера служебных автомобилей, не делиться с коллегами подробностями избиений протестующих, не называть себя и своей геолокации при радиопереговорах и звонках по телефону.
Он также посоветовал не избивать журналистов, если на это нет прямого приказа. При этом в случае атаки строя сотрудников МВД, по его словам, не следует отгонять протестующих, а наоборот подпустить атакующих поближе и задерживать как можно больше.
Бывший сотрудник «Беркута» также советует белорусским коллегам всегда носить с собой ножи. Во-первых - чтобы перерезать «кошки» - рыбацкий крючок-тройник с грузом на леске, который закидывали в строй силовиков, а затем резко тянули назад на Майдане. Во-вторых, по его словам, если затянули в толпу, то силовикам стоит резать ножом ладони тех, кто хватает их за форму.
Беркутовец также посоветовал «потерять документацию» о выдаче спецсредств и сжечь форму со следами пороха.
В основном, сотрудники МВД на форуме одобряют советы беркутовца и благодарят.
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста - на улицы вышли несогласные с результатами выборов. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru