Брать с собой ножи, сжигать форму и документацию, оставаться спокойным и не избивать журналистов без приказа — сотрудник «Беркута» дал советы белорусским силовикам.

На форуме police-russia.com пользователь berkut77 представился бывшим сотрудником спецподразделения МВД Украины «Беркут», противостоявшим протестующим на украинском Майдане, и дал советы белорусским силовикам по правильному разгону массовых протестов.

Экс-сотрудник «Беркута» предупредил белорусских силовиков, что если «майдан победит, то вас всех будет допрашивать прокурор». Он посоветовал им сделать всё для сохранения анонимности: всегда носить маски и балаклавы, не нашивать на форму отличительных знаков, завешивать номера служебных автомобилей, не делиться с коллегами подробностями избиений протестующих, не называть себя и своей геолокации при радиопереговорах и звонках по телефону.

Он также посоветовал не избивать журналистов, если на это нет прямого приказа. При этом в случае атаки строя сотрудников МВД, по его словам, не следует отгонять протестующих, а наоборот подпустить атакующих поближе и задерживать как можно больше.