Сотрудник белгородской типографии в момент авиаудара вышел за кофе и уцелел

По его словам, ракета разорвалась на улице, а в здание попали осколки. Он отметил, что кабинет юриста, который вышел за кофе, пострадал больше всего. Отметим, что Минобороны не подтверждало информацию об авиаударе.

Ранее в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. По данным властей региона, причиной возгорания стал обстрел объекта якобы вертолетами Украины.

