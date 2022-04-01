Сотрудник белгородской типографии в момент авиаудара вышел за кофе и уцелел

Сотрудник, который находился в белгородской типографии «Константа», спасся, предположительно, от авиаудара, так как в этот момент вышел за кофе. Об этом рассказал начальник торгового отдела типографии в беседе с NEWS.ru.

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По его словам, ракета разорвалась на улице, а в здание попали осколки. Он отметил, что кабинет юриста, который вышел за кофе, пострадал больше всего. Отметим, что Минобороны не подтверждало информацию об авиаударе.

Ранее в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. По данным властей региона, причиной возгорания стал обстрел объекта якобы вертолетами Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелгородРоссия
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