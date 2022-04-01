Песков: Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о происшествии на нефтебазе в Белгороде, сообщает РИА Новости.
По его словам, к месту инцидента были направлены силы МЧС, принимаются меры для обеспечения региона топливом.
«По Белгороду, естественно, президенту доложено... предпринимаются меры... чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми элементами топлива», - отметил представитель Кремля.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар начался из-за авиаудара вертолётов ВСУ, сообщает RT.
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