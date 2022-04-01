Песков: Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Песков: Пожар на нефтебазе в Белгороде не создаёт комфортных условий для продолжения переговоров России и Украины Сенатор объяснил, почему ПВО не зафиксировали украинские вертолеты в Белгороде Экономист назвал «абсурдными» предложения Медведева о «еде против санкций» Депутат Госдумы предложил лишить Депардье гражданства РФ из-за заявления по Украине