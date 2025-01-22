Сотрудник банка в Москве похитил 180 млн рублей из ячейки клиента
Сотрудник одного из московских банков украл из банковской ячейки клиента около 180 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным сотрудников полиции, преступник выносил деньги из банковского хранилища частями. Последнюю часть размером 35 млн рублей он успел конвертировать в криптовалюту.
Сотрудники финансового учреждения обнаружили пропажу и обратились в полицию. Мужчину задержали в московском аэропорту.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег у клиентов сочинского депозитарного центра — им оказался исполнительный директор депозитария, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru