Сотрудник банка в Москве похитил 180 млн рублей из ячейки клиента

Сотрудник одного из московских банков украл из банковской ячейки клиента около 180 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным сотрудников полиции, преступник выносил деньги из банковского хранилища частями. Последнюю часть размером 35 млн рублей он успел конвертировать в криптовалюту.

«Думали, розыгрыш»: Ущерб от ограбления депозитария в Сочи составил более 100 млн рублей

Сотрудники финансового учреждения обнаружили пропажу и обратились в полицию. Мужчину задержали в московском аэропорту.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег у клиентов сочинского депозитарного центра — им оказался исполнительный директор депозитария, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БанкКража

Горячие новости

Все новости

партнеры