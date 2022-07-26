Сотовые операторы перестанут бесплатно раздавать сим-карты
Сотовые операторы перестанут бесплатно раздавать сим-карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления компаний.
В качестве причин называется низкая эффективность привлечения новых абонентов и удорожание чипов на рынке.
Так, в МТС рассказали, что стратегия компания изменилась в сторону сохранения имеющихся клиентов нежели привлечения новых.
От раздачи сим-карт также отказались Билайн и Теле 2. Между тем, в Мегафоне сообщили, что по-прежнему планируют предлагать подарочные сим-карты.
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