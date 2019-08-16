Сотни российских туристов не могут вылететь из Турции
В турецкой Анталье задерживают рейс в Санкт-Петербург. Как сообщает РБК, компания Nordwind отложила вылет на 13 часов.
По данным издания, вылета в Россию ожидают около 400 пассажиров.В генеральном консульстве России в Анталье РБК заявили, что следят за ситуацией и оказывают всевозможную поддержку россиянам.
{{related_post_MRqr5ootX}}
Причина задержки рейса не сообщается. Представители авиакомпании пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее глава АТОР сообщила НСН, что российские туристы готовы экономить на экскурсиях, но не готовы – на комфорте проживания.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Телеграм: Надежные люди за штурвалом и карнавализация протестов - два полюса недели
- Владельцы карт Сбербанка смогут расплачиваться отпечатком пальца и лицом
- Назло бабушке отморозим уши. Особенности борьбы за места в Мосгордуме
- Захарова напомнила Болтону о воровстве у России дипсобственности и людей
- Путин присвоил звания Героев России пилотам A321 «Уральских авиалиний» Юсупову и Мурзину