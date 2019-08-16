Сотни российских туристов не могут вылететь из Турции

В турецкой Анталье задерживают рейс в Санкт-Петербург. Как сообщает РБК, компания Nordwind отложила вылет на 13 часов.

По данным издания, вылета в Россию ожидают около 400 пассажиров.В генеральном консульстве России в Анталье РБК заявили, что следят за ситуацией и оказывают всевозможную поддержку россиянам.



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Причина задержки рейса не сообщается. Представители авиакомпании пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее глава АТОР сообщила НСН, что российские туристы готовы экономить на экскурсиях, но не готовы – на комфорте проживания.







