Сотни пассажиров «Аэрофлота» не могут улететь из Владивостока
Сотни пассажиров «Аэрофлота» не могут улететь из Владивостока, пишут СМИ.
Изначально рейс в Москву задержали на два часа, потом перенесли почти на сутки, теперь же борт ждут в столице только ночью 10 сентября.
В самой авиакомпании заявили, что вылет задержался по техническим причинам, а пассажирам предоставят резервный самолет. 80 из 380 человек уже покинули Владивосток другими рейсами. В «Аэрофлоте» пообещали, что всех людей разместят в отеле, а также предоставят им напитки и питание.
Ранее стало известно, что у самолета российской авиакомпании NordStar, который летел из Сочи в Уфу, сработал сигнал о столкновении с землей во время полета, напоминает «Свободная пресса».
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