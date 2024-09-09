Летевший из Москвы в Стамбул самолет экстренно сел в Варшаве

Самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс Москва — Стамбул, экстренно сел в Варшаве, сообщает «РЕН ТВ».

Airbus A320 вылетел из аэропорта «Внуково» с задержкой почти в 5 часов и спустя два с лишним часа экстренно сел в Варшаве.

Из Стамбула в Варшаву уже готовится вылететь Airbus A321.

Причины посадки неизвестны.

Ранее пассажирский самолет приземлился в Турции из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

