Состояние папы Римского остается стабильным

Состояние папы Римского Франциска 2 марта оставалось стабильным. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Состояние папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным

По данным службы печати Святого престола, папе Франциску больше не требуется искусственная вентиляция легких, к которой он был подключен после бронхиального спазма, произошедшего 28 февраля.

«Состояние здоровья Папы осталось стабильным и сегодня. Температуры у него нет», - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу, 28 февраля, пресс-служба Ватикана сообщила, что у папы Франциска, находящегося на лечении от пневмонии, произошел бронхиальный спазм. Ему была начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. В субботу, 1 марта, состояние понтифика стабилизировалось.

88-летний глава Римско-католической церкви был госпитализирован в римскую клинику Джемелли из-за обострения рецидивирующего бронхита. Позднее врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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