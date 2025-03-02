Состояние папы Римского остается стабильным

По данным службы печати Святого престола, папе Франциску больше не требуется искусственная вентиляция легких, к которой он был подключен после бронхиального спазма, произошедшего 28 февраля.

«Состояние здоровья Папы осталось стабильным и сегодня. Температуры у него нет», - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу, 28 февраля, пресс-служба Ватикана сообщила, что у папы Франциска, находящегося на лечении от пневмонии, произошел бронхиальный спазм. Ему была начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. В субботу, 1 марта, состояние понтифика стабилизировалось.

88-летний глава Римско-католической церкви был госпитализирован в римскую клинику Джемелли из-за обострения рецидивирующего бронхита. Позднее врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

