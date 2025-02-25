Состояние папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным
Состояние Папы Римского Франциска, госпитализированного в связи с ухудшением здоровья, остается критическим, но стабильным.
По данным службы печати Святого престола, респираторных эпизодов не наблюдается, а гемодинамические показатели остаются на стабильном уровне.
88-летний понтифик был госпитализирован в римскую клинику Джемелли после обострения рецидивирующего бронхита. Позднее у него была диагностирована двусторонняя пневмония.
Врачи продолжают внимательно следить за состоянием папы Франциска, надеясь на его скорейшее восстановление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru