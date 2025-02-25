Состояние папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным

88-летний понтифик был госпитализирован в римскую клинику Джемелли после обострения рецидивирующего бронхита. Позднее у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Врачи продолжают внимательно следить за состоянием папы Франциска, надеясь на его скорейшее восстановление, передает «Радиоточка НСН».

