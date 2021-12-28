Состояние найденной в овраге девочки стабилизировалось
Врачам удалось стабилизировать состояние девочки, найденной в овраге в Саратовской области 22 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального минздрава Анастасию Усову.
Усова отметила, что сейчас ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии. «Врачи делают всё, чтобы спасти девочку», – она. По словам пресс-секретаря регионального минздрава саратовские врачи ежедневно консультируются с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга.
В то же время главный врач областной больницы Михаил Свинарев рассказал, что девочка по-прежнему находится в медикаментозной коме.
«Мы наблюдаем положительную динамику лечения ребенка. Сейчас она дышит частично сама. Повреждения головного мозга от удушения тяжелые, но не безнадежные. После пяти часов на морозе у ребенка развилась пневмония, у нее обморожены руки и ноги. Мы начали девочку кормить через зонд, почки и желудочно-кишечный тракт работают хорошо», – объяснил Свинарев в беседе с РИА Новости.
22 декабря в овраге села Прокудино нашли пятилетнюю девочку и её мертвого восьмилетнего брата. По версии следствия, детей на улице бросила их мать. Она рассердилась на детей, душила их шарфом, а после отнесла в овраг. Суд арестовал женщину по обвинению в убийстве с особо жестокостью.
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