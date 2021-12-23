В Саратовской области возбудили дело против женщины, выбросившей детей в овраг

Накануне в овраге в селе Прокудино под Саратовом обнаружили восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку без сознания. Позже мальчик скончался, его сестра остается в больнице в тяжелом состоянии. По версии следствия, мать малышей, разозлившись из-за непослушания детей, начала душить их шарфом. Затем женщина вынесла на улицу потерявших сознание детей и оставила их в овраге у дома, пишет «Свободная пресса».

«Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемая задержана, пишет RT.



