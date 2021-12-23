В Саратовской области возбудили дело против женщины, выбросившей детей в овраг
Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбудили против матери двоих детей, найденных в овраге в селе в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.
Накануне в овраге в селе Прокудино под Саратовом обнаружили восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку без сознания. Позже мальчик скончался, его сестра остается в больнице в тяжелом состоянии. По версии следствия, мать малышей, разозлившись из-за непослушания детей, начала душить их шарфом. Затем женщина вынесла на улицу потерявших сознание детей и оставила их в овраге у дома, пишет «Свободная пресса».
«Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.
Подозреваемая задержана, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Украина и Венгрия договорились о поставках газа в 2022 году
- В Саратовской области возбудили дело против женщины, выбросившей детей в овраг
- Десантники проведут масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае
- «Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа»
- «Гость» из Украины»: Поклонская заявила о попытке неизвестного проникнуть в ее дом в Крыму
- Россиян предупредили о повышении цен на грузоперевозки на 15-25%
- В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
- Рособрнадзор не планирует упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за коронавируса
- Тимошенко: Украину экономически уничтожают
- Бывший офицер ЦРУ предрек катастрофу из-за подготовки «партизан» на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru