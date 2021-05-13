Мессенджер WhatsApp начнет шифровать резервные копии переписок

В настоящее время ведется тестирование этой функции. Она станет доступна в одном из ближайших обновлений. В настоящее время версии приложения предусматривают сохранение резервных копий в iCloud или Google Drive. Получив доступ к облачному хранилищу, злоумышленник сможет открыть незашифрованный архив переписки.

Тем временем, персональные данные российских пользователей мессенджера WhatsApp недостаточно защищены, сообщает Роскомнадзор (РКН). В РКН напомнили, что в каждом государстве разные стандарты безопасности хранения и обработки данных. В частности, в РФ и Европе действуют более строгие нормы, чем в США

