Составлен список необычных имен младенцам в 2021 году

Теперь родители просят зарегистрировать детей под именами аниме-персонажей вместо героев «Игры престолов». Так, за девять месяцев в Москве было зарегистрировано больше 5 тысяч мужских и женских имен. Именами, связанными с аниме, в Москве назвали четырех мальчиков: один - Эрен и три - Леви. Данные имена можно встретить у аниме «Атака титанов». Трех девочек в этом году назвали Арья.

При этом среди родителей до сих пор популярны старорусские и древнерусские имена. Так, одного из малышей назвали Яромиръ, а других - Святозар, Ярополк и Лучезар. Самые попялырне имена текущего года - Лука - 143 мальчика, Савелий - 187. Также более сотни детей назвали Елисеями.

Девочек родители называют такими необычными именами, как Лиса, Румяна, Сахар, Космея, Диора и Тициана.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что за последние четыре года в России снизилось число граждан, желающих вступить в официальный брак.

