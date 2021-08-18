В Подмосковье назвали самые популярные имена новорожденных в регионе
В Подмосковье назвали самые популярные имена, которые выбирали родители для новорожденных детей в июле текущего года.
По словам замглавы Главного управления ЗАГС Подмосковья Юлии Зуевой, мальчиков чаще всего называли Артём и Александр, девочек – София и Анна.
Также сотрудница ЗАГС назвала самые редкие имена новорожденных. Так, для девочек это были Аксиния, Аполлинария, Забава, Муза, Искра, для мальчиков - Август, Еримей, Димитрий, Кузьма, Пантелей, рассказала она в эфире «Радио 1».
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