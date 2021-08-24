Опрос: большинство россиян потратят на подготовку к школе 5-10 тысяч рублей
Около 30% российских семей планируют потратить на подготовку ребенка к началу учебного года 5-10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование образовательной компании MAXIMUM Education.
Еще четверть семей выделят на подготовку к школе 10-20 тысяч рублей. 15% родителей планируют потратить от 20 до 30 тысяч рублей, 14% - более 30 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей. Менее трех тысяч рублей потратят на подготовку ребенка к школе 8% участников исследования.
65% россиян, имеющих детей сообщили, что самая затратная статья расходов — оплата дополнительного образования ребенка. 27% назвали покупку одежды, 6% - приобретение техники, 3% - канцелярии.
Ранее Росстат опубликовал данные, сколько денег надо на то, чтобы одеть первоклассника и собрать ему портфель. По данным ведомства, родителям придется потратить 19 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru