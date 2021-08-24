Опрос: большинство россиян потратят на подготовку к школе 5-10 тысяч рублей

Еще четверть семей выделят на подготовку к школе 10-20 тысяч рублей. 15% родителей планируют потратить от 20 до 30 тысяч рублей, 14% - более 30 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей. Менее трех тысяч рублей потратят на подготовку ребенка к школе 8% участников исследования.

65% россиян, имеющих детей сообщили, что самая затратная статья расходов — оплата дополнительного образования ребенка. 27% назвали покупку одежды, 6% - приобретение техники, 3% - канцелярии.

Ранее Росстат опубликовал данные, сколько денег надо на то, чтобы одеть первоклассника и собрать ему портфель. По данным ведомства, родителям придется потратить 19 тысяч рублей.

