Составлен рейтинг популярных иномарок россиян
Рейтинг наиболее популярных новых иномарок, которые пользуются спросом у российских автовладельцев, составлен аналитическим агентством «Автостат» по итогам первого полугодия 2019 года.
Его лидером стал автомобиль KIA Rio. Количество проданных в России машин за шесть месяцев - 47,4 тысяч. На втором и третьем месте Hyundai: Creta (34,6 тысяч) и Solaris (30,7 тысяч).
Первую пятерку замыкают Volkswagen Polo (27,8 тысяч) и Renault Duster (18,7 тысяч).
В десятке самых популярных также оказались (в порядке убывания продаж): Skoda Rapid (17 тысяч), Renault Logan (16,4 тысяч), Toyota Camry (16,3 тысяч), Volkswagen Tiguan (16,3 тысяч) и KIA Sportage (15,6 тысяч).
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