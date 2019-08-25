Составлен рейтинг популярности «женских» автомобилей в России

Самой «женской» маркой автомобиля стал китайский Chery. Его приобрели 24 процента женщин-водителей. Такие данные, составленные на основе нескольких опросов автолюбителей, приводит агентство «Автостат»

Второе место принадлежит Daewoo (22,5%), третье – Lifan (20,3%). Первую пятерку замыкают Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%).

Аналитики агентства проводили опросы в 2013-2019 годах. В них приняли участие россияне в возрасте 18-65 лет. По их опросов было обработано более 240 тысяч анкет.

Ранее Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий, в связи с этим россиянкам разрешено водить электропоезда и большегрузы. Председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев и координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН по-разному оценили нововведения Минтруда.

