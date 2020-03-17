Составлен портрет российского любителя пива

На основании исследования, проведённого холдингом «Ромир», составлен портрет среднего покупателя пива в России. По имеющимся данным, пенный напиток в нашей стране чаще других приобретают россияне в возрасте от 30 до 40 лет. При этом у большинства покупателей, у 55%, есть высшее образование, чаще всего они состоят в браке.

Также стало известно, что наиболее популярными приложениями среди любителей пива оказались мессенджер WhatsApp, браузер Google Chrome и социальная сеть «ВКонтакте».