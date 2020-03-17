Составлен портрет российского любителя пива

На основании исследования, проведённого холдингом «Ромир», составлен портрет среднего покупателя пива в России. По имеющимся данным, пенный напиток в нашей стране чаще других приобретают россияне в возрасте от 30 до 40 лет. При этом у большинства покупателей, у 55%, есть высшее образование, чаще всего они состоят в браке.

Также стало известно, что наиболее популярными приложениями среди любителей пива оказались мессенджер WhatsApp, браузер Google Chrome и социальная сеть «ВКонтакте».

Эксперты составили новый «портрет» мужчины XXI века

Между тем, в декабре 2018 года Генпрокуратура составила психологический портрет коррупционера. Выяснилось, что коррупционные преступления совершают инициативные, активные и энергичные люди. Также в ходе исследования было установлено, что они довольно общительны, но при этом обладают высокой степенью самоконтроля. Кроме того, эксперты развеяли миф о том, что взятки берут, как правило, жадные и властные люди.

Отмечалось, что у коррупционеров есть и типичные черты. В основном, это должностные преступники, мужчины. Средний возраст взяточника составляет 40 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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