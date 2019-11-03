Эксперты составили новый «портрет» мужчины XXI века

«Уже совершенно обычной стала картина, когда папа с сумкой-кенгуру или с коляской гуляет по парку со своим ребенком. Уход за семьей больше не лежит на плечах только женщины, и мужчины это принимают. Конечно, если бы не царящая в мире гедонистическая направленность, если бы не желание каждого получать удовольствие только для себя, то эта новая концепция была бы вполне жизнеспособной. Она ведет не только к равенству, но и к лучшему пониманию мужчинами и женщинами друг друга», – цитирует семейного психолога Центра семейной терапии Татьяну Потемкину РИА Новости.

Психологи также отметили, что у мужчин ХХI века социальное позиционирование происходит позже. Отодвигается время вступления в брак, продолжается совместное проживание с родителями, что свидетельствует о пролонгировании подросткового возраста.

