Эксперты составили новый «портрет» мужчины XXI века
Подростковый инфантилизм в зрелом возрасте, готовность заниматься домашним хозяйством, приоритет семейного досуга – такие черты появились у мужчин в XXI веке.
Согласно исследованию портала SuperJob, четверть российских мужчин готовы взять на себя домашние хлопоты вместо супруги, если та будет обеспечивать семью. Повышение уровня свобод и прав женщин изменило роль мужчины в браке.
«Уже совершенно обычной стала картина, когда папа с сумкой-кенгуру или с коляской гуляет по парку со своим ребенком. Уход за семьей больше не лежит на плечах только женщины, и мужчины это принимают. Конечно, если бы не царящая в мире гедонистическая направленность, если бы не желание каждого получать удовольствие только для себя, то эта новая концепция была бы вполне жизнеспособной. Она ведет не только к равенству, но и к лучшему пониманию мужчинами и женщинами друг друга», – цитирует семейного психолога Центра семейной терапии Татьяну Потемкину РИА Новости.
Психологи также отметили, что у мужчин ХХI века социальное позиционирование происходит позже. Отодвигается время вступления в брак, продолжается совместное проживание с родителями, что свидетельствует о пролонгировании подросткового возраста.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Золотой отроют для свободного перемещения жителей
- В чем соль? Диетолог предложила способы снизить норму соли в рационе россиян
- МИД России обеспокоен давлением Киева на журналистов
- Небо над Украиной и часть Черного моря закрыты из-за учений
- В СК подтвердили проверку и дело по интервью детей с геем