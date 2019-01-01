Сосо Павлиашвили поможет открыть Ялтинский приморский пляж после реконструкции

Приморский пляж в Ялте торжественно откроют 21 июня после реконструкции. В праздничной программе будут игровые программы для детей, концерт, пиротехническое шоу, сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу администрации Ялты.

Торжества начнутся вечером. На пляже соорудят сцену, на которой выступит коллектив городского театра духовой музыки, театра живых статуй, цирковые акробаты. Для собравшихся споёт Сосо Павлиашвили. Праздник завершится фейерверком.