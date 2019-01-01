Сосо Павлиашвили поможет открыть Ялтинский приморский пляж после реконструкции
Приморский пляж в Ялте торжественно откроют 21 июня после реконструкции. В праздничной программе будут игровые программы для детей, концерт, пиротехническое шоу, сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу администрации Ялты.
Торжества начнутся вечером. На пляже соорудят сцену, на которой выступит коллектив городского театра духовой музыки, театра живых статуй, цирковые акробаты. Для собравшихся споёт Сосо Павлиашвили. Праздник завершится фейерверком.
Глава городской администрации пообещал, что Приморской пляж будет свободен от торговых точек. Набережная должна быть открыта для прогулок, отметил он.
Ранее НСН сообщила, что Ялта стала самым комфортным для некурящих курортом в результате опроса, проведённого среди пользователей социальных сетей.
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