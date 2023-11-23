Критик Соседов усомнился в успехе сериала с участием Орбакайте

По мнению эксперта, достойных картин в наше время уже не снимают. Он отметил, что Орбакайте сыграла в фильме Ролана Быкова «Чучело», которое можно назвать настоящим кино.

«Она начала карьеру с вершины, ей очень повезло, что она заполучила главную роль. Сейчас же такой успех маловероятен», - цитирует Соседова NEWS.ru.

На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность». Орбакайте сыграла роль главного врача клиники.

В беседе с «Радиоточкой НСН» член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик заявил, что позиция родственников Орбакайте не должна быть помехой для ее появления на экране.

