Суд в Казани арестовал «Поволжского маньяка»

Обвиняемый в серии убийств пожилых женщин отправлен под стражу до 27 января. Решение вынес один из районных судов Казани по представлению следователей. Ранее судимому 38-летнему местному жителю Радику Тагирову вменяется статья Уголовного кодекса «убийство двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство».

«Поволжского маньяка», как неофициально прозвали предполагаемого убийцу, задержали накануне в столице Татарстана по наводке из центрального аппарата МВД.

Мужчина, работающий слесарем, был судим за кражу в 2009 году. По версии следствия он совершил не менее 26 убийств пенсионерок в период с 2011 по 2012 год. После этого он обворовывал квартиры убитых. Преступления были совершены на территории 12 регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Чтобы вычислить подозреваемого было проведено более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз для проверки по криминалистическим базам учета.

