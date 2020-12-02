Суд в Казани арестовал «Поволжского маньяка»
Обвиняемый в серии убийств пожилых женщин отправлен под стражу до 27 января. Решение вынес один из районных судов Казани по представлению следователей. Ранее судимому 38-летнему местному жителю Радику Тагирову вменяется статья Уголовного кодекса «убийство двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство».
«Поволжского маньяка», как неофициально прозвали предполагаемого убийцу, задержали накануне в столице Татарстана по наводке из центрального аппарата МВД.
Мужчина, работающий слесарем, был судим за кражу в 2009 году. По версии следствия он совершил не менее 26 убийств пенсионерок в период с 2011 по 2012 год. После этого он обворовывал квартиры убитых. Преступления были совершены на территории 12 регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Чтобы вычислить подозреваемого было проведено более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз для проверки по криминалистическим базам учета.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Путин предложил зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»
- Собянин продлил дистанционную учёбу для 6-11 классов школ
- Минздрав: Более 100 тысяч человек привились вакциной «Спутник V»
- Суд в Казани арестовал «Поволжского маньяка»
- Совет Федерации одобрил закон о праве на профобучение для женщин в декрете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru