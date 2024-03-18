Сорвавшаяся в цирке Новосибирска гимнастка назвала причину своего падения

По её словам, врачи тщательно проводят обследования и не торопятся с вердиктом, чтобы не допустить ошибки - осмотр провели три специалиста и «у каждого есть свое мнение», поэтому окончательного диагноза пока нет.

Она отметила, что травмы после такого падения, конечно же, есть, однако в настоящий момент они её жизни никак не угрожают, в том числе благодаря её натренированному спортивному организму.

«Я в руках лучшего травматолога Новосибирска... Он говорит, что я родилась в рубашке... и сказал, что обычный человек не отделался бы так легко», — заключила Чумакова.

Ранее акробат упал с высоты и получил травму во время циркового представления в городе Находке Приморского края. По словам представителя цирка, его жизни ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».