Сорвавшаяся в цирке Новосибирска гимнастка назвала причину своего падения
Гимнастка Елизавета Чумакова, которая сорвалась с высоты во время представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе в Новосибирске, заявила, что причиной падения стала её неаккуратность, сообщает Газета.Ru.
По её словам, врачи тщательно проводят обследования и не торопятся с вердиктом, чтобы не допустить ошибки - осмотр провели три специалиста и «у каждого есть свое мнение», поэтому окончательного диагноза пока нет.
Она отметила, что травмы после такого падения, конечно же, есть, однако в настоящий момент они её жизни никак не угрожают, в том числе благодаря её натренированному спортивному организму.
«Я в руках лучшего травматолога Новосибирска... Он говорит, что я родилась в рубашке... и сказал, что обычный человек не отделался бы так легко», — заключила Чумакова.
Ранее акробат упал с высоты и получил травму во время циркового представления в городе Находке Приморского края. По словам представителя цирка, его жизни ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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