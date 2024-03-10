Запашный: Артистка цирка скончалась от остановки сердца

По словам Запашного, артистке стало плохо за кулисами после номера – она потеряла сознание. В медицинском кабинете дежурный врач оказал ей необходимую помощь, затем вызвали скорую.

«В 20:00 закончился спектакль, все три часа три бригады скорой помощи работали с Владой, делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за ее жизнь»,— пояснил Запашный.



Затем медики доставили эквилибристку в городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Около 22:00 сотрудники цирка узнали от молодого человека Влады Морозовой, что она умерла.

«Конечно доктора будут разбираться, что случилось. Telegram-каналы писали, что она боролась с весом принимала какие-то лекарства. Доктора будут разбираться, почему у такой молодой девушки произошла остановка сердца»,— подчеркнул Запашный.

Он также обратил внимание на то, что информация, появившаяся в СМИ о том, что девушка скончалась во время представления, является неправдой. отмечается RT.

Ранее народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал НСН, что новая автобиография братьев Запашных пропитана откровениями и эксклюзивом, в ней не будет ничего, о чем уже было известно раньше, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



