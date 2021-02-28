Соревнования по дзюдо в Дагестане переросли в массовую драку
28 февраля 202103:08
Во время соревнований по дзюдо в дагестанском Каспийске произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.
Инцидент произошел во Дворце спорта имени Али Алиева, где проходило первенство СКФО по дзюдо.
Между спортсменами случилась драка, к которой позже присоединились болельщики. Организаторы мероприятия приняли решение отменить состязания.
Правоохранительные органы проводят проверку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru