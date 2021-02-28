Соревнования по дзюдо в Дагестане переросли в массовую драку

Во время соревнований по дзюдо в дагестанском Каспийске произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Инцидент произошел во Дворце спорта имени Али Алиева, где проходило первенство СКФО по дзюдо.