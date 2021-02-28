Соревнования по дзюдо в Дагестане переросли в массовую драку

Во время соревнований по дзюдо в дагестанском Каспийске произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Инцидент произошел во Дворце спорта имени Али Алиева, где проходило первенство СКФО по дзюдо.

Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили драку во время турнира

Между спортсменами случилась драка, к которой позже присоединились болельщики. Организаторы мероприятия приняли решение отменить состязания.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортДракаДагестан
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