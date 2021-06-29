Соратник Навального Иван Жданов объявлен в международный розыск

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России некоммерсеской организацией-иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в международный розыск. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

Решение внес Нагатинский районный суд Москвы, куда поступило ходатайство следствия о заочном аресте соратника Алексея Навального. Жданов проходит обвиняемым по уголовному делу о злостном неисполнении решения суда. Данная статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

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При этом, по словам адвоката, о каком именно деле идёт речь, следователь его не проинформировал. Жданов проходит фигурантом не менее чем по 4 уголовным разбирательствам.

Летом 2020 года Иван Жданов был оштрафован на 100 тысяч рублей за неисполнение решения суда по иску миллиардера Алишера Усманова. Оппозиционер отказался удалить из сети оспоренные бизнесменом фрагменты фильма «Он вам не Димон».

Жданов сейчас проживает в Литве. В марте текущего года в Ростовской области был арестован его отец Юрий Жданов, его пометили в следственный изолятор в Архангельске. Его обвиняют в превышении полномочий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудАлексей НавальныйРозыск
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