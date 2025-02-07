Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Бурдин признался в причинении тяжкого вреда
Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин признал свою вину в нанесении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
О том, что Бурдин совершил преступление, стало известно 27 января. Выпивая в компании из шестерых человек, музыкант поссорился с 24-летним собутыльником и нанес ему удар ножом в брюшную полость. Находившаяся рядом женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали, остальных участников застолья доставили в полицию. Позднее Бурдину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу — в СИЗО он пробудет до 11 февраля.
На заседании суда Бурдин отметил, что не осознавал своих действий, так как находился в состоянии аффекта, и готов принести потерпевшему извинения. Он также добавил, что в 2017 году уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление — тогда музыканта отправили на принудительное лечение.
Ранее сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец заявил, что Бурдин не является автором песни «Вечно Молодой». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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