Невзорова и его жену внесли в список террористов и экстремистов
Журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в список иностранных агентов) и его супругу Лидию Невзорову внесли в России в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. Это следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
Накануне столичная прокуратура инициировала уголовное преследование объявленного в РФ иноагентом писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, литератор включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Уголовное дело против него возбуждено за «уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством... об иностранных агентах».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru