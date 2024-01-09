На Украине на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке

Если за 2022 год таких обращений поступило 2 846, то по итогу 2023 года их число выросло до 3 692. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве, а также Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях. Среди прочего сообщается о 59 нарушениях и во Львовской области.

При этом почти половина жалоб касается сотрудников сферы обслуживания. Также украинцы часто видят нарушения закона о госязыке в интернете, если у компании отсутствует дополнительная страница сайта на украинском. Критике также подвергаются и преподаватели, которые используют в своей профессиональной деятельности русский язык.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Министр образования Украины Оксен Лисовой не сдал экзамен по государственному языку. При этом несдача экзамена является нарушением закона «О кабинете министров», где прописана обязанность кандидатов в члены правительства подтверждать владение украинским языком, отмечает «Радиоточка НСН».

