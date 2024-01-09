На Украине на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке
На Украине на треть выросло число жалоб на применение русского языка, сообщает офис языкового омбудсмена страны.
Если за 2022 год таких обращений поступило 2 846, то по итогу 2023 года их число выросло до 3 692. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве, а также Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях. Среди прочего сообщается о 59 нарушениях и во Львовской области.
При этом почти половина жалоб касается сотрудников сферы обслуживания. Также украинцы часто видят нарушения закона о госязыке в интернете, если у компании отсутствует дополнительная страница сайта на украинском. Критике также подвергаются и преподаватели, которые используют в своей профессиональной деятельности русский язык.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Министр образования Украины Оксен Лисовой не сдал экзамен по государственному языку. При этом несдача экзамена является нарушением закона «О кабинете министров», где прописана обязанность кандидатов в члены правительства подтверждать владение украинским языком, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Солист группы «Щенки» получил 10 суток ареста за носок на половом органе
- Воробьев: В подмосковном Климовске после ЧП отапливаются 122 из 173 домов
- Солист группы «Щенки» о скандальном концерте: Не думал, что носок спадет
- В многоэтажном доме в Орле выбило стекла после падения БПЛА
- Богомаз заявил о сбитом в Брянской области украинском беспилотнике
- Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов
- Обвинение попросило 16 лет колонии главе челябинского отделения ПФР за взятки
- В России с 15 января стартует эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии
- Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
- На Украине на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru