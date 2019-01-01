Сообщения о «Прямой линии» с Путиным собрали 110 млн. просмотров

Отмечается, что по итогам «Прямой линии» с российским лидером было найдено 368 тысяч постов в соициальных сетях и комментариев с упоминанием события. Лайки, репосты, ретвитты и комментарии в совокупности составили 5,9 миллиона. Публикации в интернет-прессе также собрали более миллиона лайков и репостов. Количество публикаций составило не менее тысячи сообщений.

Ранее сообщалось, что более одного миллиона жителей столицы посмотрели «Прямую линию» с Владимиром Путиным.



