Музыканты оценили импровизацию и мягкость Путина

Уходящая неделя дала гражданам России семнадцатую возможность задать вопрос президенту страны и получить на него ответ в прямом эфире. «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась в четверг, 20 июня, принимать решения по проблемным вопросам, поступавшим главе государства, в этом году начали еще до начала теледиалога. На следующий день после ее проведения появились сообщения о том, что телерейтинги «прямой линии» последние несколько лет снижаются. К примеру, по предварительным данным компании Mediascope, «Прямую линию с Владимиром Путиным» в этом году смотрели около 1 млн москвичей. Данных в целом по стране пока нет. Снижение интереса к этому мероприятия в столице фиксируется с 2016 года. Тем не менее, такое прямое общение, пусть и срежиссированное то лучше, то хуже, остается для очень и очень многих единственным шансом добиться справедливости. Так что интерес к нему будет сохраняться. Хотя бы в силу уникальности формата, - заметил в эфире НСН известный российский музыкант Денис Мацуев.