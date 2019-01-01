Музыканты оценили импровизацию и мягкость Путина
Музыканты о «Прямой линии с Владимиром Путиным».
Уходящая неделя дала гражданам России семнадцатую возможность задать вопрос президенту страны и получить на него ответ в прямом эфире. «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась в четверг, 20 июня, принимать решения по проблемным вопросам, поступавшим главе государства, в этом году начали еще до начала теледиалога. На следующий день после ее проведения появились сообщения о том, что телерейтинги «прямой линии» последние несколько лет снижаются. К примеру, по предварительным данным компании Mediascope, «Прямую линию с Владимиром Путиным» в этом году смотрели около 1 млн москвичей. Данных в целом по стране пока нет. Снижение интереса к этому мероприятия в столице фиксируется с 2016 года. Тем не менее, такое прямое общение, пусть и срежиссированное то лучше, то хуже, остается для очень и очень многих единственным шансом добиться справедливости. Так что интерес к нему будет сохраняться. Хотя бы в силу уникальности формата, - заметил в эфире НСН известный российский музыкант Денис Мацуев.
«Я считаю, что это абсолютно замечательный формат, когда есть возможность у любого человека практически задать вопрос. Понятно, что не каждый будет озвучен – это невозможно технически. Но, самое главное – импровизация, на сцене, в жизни. Слово, мне очень близкое. Вот когда человек обладает этой импровизацией, а наш президент обладает – мгновенная реакция и точный ответ. Всегда очень правильно, всегда очень в точку, несмотря на разные острые вопросы, которые там возникают. И у народа всегда есть возможность услышать ответы от главы государства. Это абсолютно правильный формат, и он всегда проходит с большим успехом, интересом и интригой, я бы сказал».
В отсутствии вопросов к президенту России признался в эфире НСН лидер группы «Бахыт-Компот». Впрочем, по некотором размышлении один вопрос Вадим Степанцов все же задал бы. Неожиданный, надо отметить.
«Нет у меня вопросов к Владимиру Владимировичу, я ему доверяю, вот. Единственное, что я бы спросил, нельзя ли пожестче «паковать» демонстрантов? Нельзя ли брать пример с демократических стран при усмирении недовольных и всех истеричек-активистов? Грузия, США подают нам хорошие примеры, та же Франция. Хотелось бы, чтобы как у них, а не как у нас».
Степень доверия к президенту Вадима Степанцова столь велика, что саму «прямую линию» он не смотрел. По уважительной причине: музыкант спал, опоздав на стыковочный рейс.
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