Сомнолог сравнил недосып с кредитом в банке
10 февраля 202517:29
Отсутствие регулярного сна в жизни человека чревато проблемами со здоровьем, рассказал в интервью изданию maximonline.ru сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов. По его признанию, к специалисту периодически обращаются с просьбой дать совет, как меньше спать.
«Ко мне периодически приходят с запросом, как сократить время на сон в два раза, не теряя в эффективности. Это невозможно. Я на такое предлагаю дышать через раз или воды в два раза меньше пить. Длительность сна - это генетически определенный параметр. На какой-то период можно сократить сон, но это как кредит в банке - отдавать придется с процентами. Какие проценты? Ваша жизнь и ваше здоровье в будущем», - сказал Бузунов.
Он также объяснил, почему разные людям снятся одинаковые сны.
«Мы, грубо говоря, так визуализируем нерешенные проблемы. У меня это происходит через сценарий, что я не могу набрать нужный номер телефона. То, что сны одинаковые, - это во многом результат устоявшихся цепочек выводов. Условно, если попросить людей, что происходит на ум при слове «оранжевое», они, наверное, скажут, что апельсин. [Например], лестница для большинства ассоциируется с тяжелой и долгой дорогой, лифт - с закрытым помещением, из которого нет выхода», - добавил сомнолог.
Ранее Минздрав сообщил о планах увеличить число граждан, прошедших профилактический осмотр, позволяющий оценить репродуктивное здоровье. Заявление ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru