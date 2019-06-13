Сомкнулась первая железная дорога в Крым
Строители соединили рельсы на первом пути железной дороги по Крымскому мосту. По этому пути пойдут первые поезда с полуострова на материковую Россию, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Как сообщает РЕН ТВ, произошла стыковка звеньев «Тамань» и «Керчь». В строительстве было задействовано 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч шпал. Из этого создали колею длиной в 19 километров.
Как отмечает RT, движение по железнодорожной части переправы через Керченский пролив должно открыться 9-10 декабря.
Ранее стала известна главная опасность для Крымского моста. Как заявил еженедельнику «Звезда» военный эксперт Александр Артамонов, фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые американцы собрались поставить на Украину, могут представлять серьёзную угрозу для Крымского моста.
В свою очередь, эфире НСН вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов назвал утопией возможность морского конфликта в Чёрном море.
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