Сомкнулась первая железная дорога в Крым

Строители соединили рельсы на первом пути железной дороги по Крымскому мосту. По этому пути пойдут первые поезда с полуострова на материковую Россию, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Как сообщает РЕН ТВ, произошла стыковка звеньев «Тамань» и «Керчь». В строительстве было задействовано 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч шпал. Из этого создали колею длиной в 19 километров.