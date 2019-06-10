Названы сроки запуска поездов по Крымскому мосту
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту. Планируется, что движение по железнодорожной части переправы через Керченский пролив откроется 9-10 декабря.
При этом начало продажи билетов на поездки в Крым запланировано на октябрь, за 45 суток до открытия движения. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора «Крымской железной дороги» Василий Назарян, пишет ТАСС.
В то же время глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока. Сколько будет стоить поездка, пока не сообщается.
Как отмечает Утро.ру, первые два поезда будут отправлены по направлению Симферополь — Москва и Севастополь — Санкт-Петербург.
Ранее стала известна главная опасность для Крымского моста. Как заявил еженедельнику «Звезда» военный эксперт Александр Артамонов, фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые американцы собрались поставить на Украину, могут представлять серьёзную угрозу для Крымского моста.
В свою очередь, эфире НСН вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов назвал утопией возможность морского конфликта в Чёрном море.
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