Цены на пиво могут резко вырасти
Цены на пиво, а также на вино, духи и декоративную косметику могут значительно подняться из-за повышения пошлин на импорт данных категорий товаров. Об этом сообщает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
По словам главы ассоциации, часть ограничений идут на пользу российскому рынку, так как поддерживают отечественных производителей. При этом рост цен на импортный алкоголь не может не сказаться на ценах на внутренние товары.
«Значительное повышение стоимости импортной продукции автоматически влечёт за собой поднятие цен и на продукцию, производимую внутри страны. То же самое произойдёт с духами и декоративной косметикой», – объяснил эксперт.
Карпов предупредил о росте цен до 20% на зарубежное, до 10% на российское пиво. При этом он негативно оценил данный шаг властей. «С точки зрения потребителя это неправильный шаг. Надо создавать условия для снижения цен, а не стимулировать их рост», - цитирует Карпова «Радио 1».
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