Соловьёв нашёл доказательство того, что Ефремов был за рулём
Телеведущий Владимир Соловьёв по фотографиям актёра Михаила Ефремова определил, что тот в момент ДТП, вероятно, был за рулём своего джипа. Эту версию пытается опровергнуть защита артиста, доказывая, что он мог находиться на пассажирском сиденье.
Соловьёв в эфире своего шоу на YouTube показал снимки, на которых видна гематома на шее Ефремова, передаёт РИА Новости. Телеведущий считает, что такой характер повреждений возможен, только если крепления ремня безопасности находятся сверху слева. В машине это, соответственно, водительское сиденье и место за ним, но никто не выдвигал предположения, что артист мог находиться в заднем ряду, отметил Соловьёв.
С выводами Соловьёва не согласился адвокат Ефремова Эльман Пашаев: «Право, лево, какая разница?».
Между тем, в суде было представлено видео, подтверждающее версию, что Ефремов был в машине один, пишут «Известия» со ссылкой на защитника потерпевших Александра Добровинского.
Кроме того, свидетельница обвинения Светлана Набокина рассказала, что видела, как Ефремова выводят из джипа с водительской стороны, отмечает RT.
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