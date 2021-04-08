Соловьева обвинили в разжигании войны
Интернет-пользователи после высказываний о возможности применения ядерного оружия в «пустынных водах Мирового океана» обвинили телеведущего Владимира Соловьева в разжигании войны и потребовали закрыть его программу.
Политик Дмитрий Гудков опубликовал в Instagram фрагмент шоу Соловьева, в котором ведущий и гости в студии обсуждали возможность использования ядерного вооружения.
«У наших пропагандистов в повестке — нанести демонстративный ядерный удар в «пустынных водах Мирового океана. Но не настолько пустынных, чтобы его не было видно». Интересно, из окон виллы на озере Комо должно быть видно или нет?» — написал Гудков.
Подписчики политика резко прокомментировали выступление Соловьева, призвав закрыть его шоу и отобрать виллу в Италии.
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