Маск назвал материалы The New York Times неинтересной пропагандой

Предприниматель назвал статьи в газете неинтересными и нечитабельными. По его словам, публикации The New York Times являются пропагандой, а не журналистикой.

Маск полагает, что у газеты было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы она публиковала только свои лучшие материалы.

The New York Times ранее заявила, что не собирается платить за значок верификации своих аккаунтов в Twitter. Также издание отказалось возмещать сотрудникам плату за подписку на Twitter Blue.

Илон Маск вряд ли будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США, сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Американист Юрий Рогулев.

