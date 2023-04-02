Маск назвал материалы The New York Times неинтересной пропагандой

Американский бизнесмен Илон Маск критически высказался о качестве публикаций в газете The New York Times. Предприниматель опубликовал пост на своей странице в Twitter (заблокированная в РФ соцсеть).

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Предприниматель назвал статьи в газете неинтересными и нечитабельными. По его словам, публикации The New York Times являются пропагандой, а не журналистикой.

Маск полагает, что у газеты было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы она публиковала только свои лучшие материалы.

The New York Times ранее заявила, что не собирается платить за значок верификации своих аккаунтов в Twitter. Также издание отказалось возмещать сотрудникам плату за подписку на Twitter Blue.

Илон Маск вряд ли будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США, сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Американист Юрий Рогулев.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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