Маск назвал материалы The New York Times неинтересной пропагандой
Американский бизнесмен Илон Маск критически высказался о качестве публикаций в газете The New York Times. Предприниматель опубликовал пост на своей странице в Twitter (заблокированная в РФ соцсеть).
Предприниматель назвал статьи в газете неинтересными и нечитабельными. По его словам, публикации The New York Times являются пропагандой, а не журналистикой.
Маск полагает, что у газеты было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы она публиковала только свои лучшие материалы.
The New York Times ранее заявила, что не собирается платить за значок верификации своих аккаунтов в Twitter. Также издание отказалось возмещать сотрудникам плату за подписку на Twitter Blue.
Илон Маск вряд ли будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США, сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Американист Юрий Рогулев.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- СМИ: суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы
- Маск назвал материалы The New York Times неинтересной пропагандой
- Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили об отступлении ВСУ из Донбасса и Запорожья
- Дзюба заявил о намерении стать лучшим бомбардиром в истории России
- После драки на тренировке 16 футболистов оказались в полиции в Москве
- Собянин: Транспортная карта «Тройка» за 10 лет стала лучшей в мире
- Губернатор Севастополя прокомментировал идею Киева «переименовать» город
- Началась эвакуация на шахте «Обуховская» из-за задымления
- Украина может остаться без поддержку ЕС из-за проблем с зерном
- СМИ: Турция возобновит паромное сообщение с российским Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru