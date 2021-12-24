Соловьев рассказал, почему его не пустили на пресс-конференцию Путина
СМИ телеведущего Владимира Соловьева отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. О возможных причинах такого решения Соловьев рассказал изданию Daily Storm.
Телеведущий объяснил, что «Соловьев LIVE» могли не пустить, потому что аккредитацию получили уже много журналистов ВГТР, представителем которого он также является.
Соловьев также рассказал о впечатлении от поведения других приглашенных на пресс-конференцию. Так, по мнению телеведущего, Сергею Шнурову «было скучно». «Собчак не могла одна пойти, пошла с личным оператором. Ну такая важная персона!», — возмутился журналист.
Пресс-конференция Владимира Путина прошла очно 23 декабря 2021 года. В прошлые годы журналисты сами получали аккредитацию на это мероприятие, но в этот год Кремль лично рассылал приглашения.
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