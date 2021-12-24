Соловьев рассказал, почему его не пустили на пресс-конференцию Путина

СМИ телеведущего Владимира Соловьева отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. О возможных причинах такого решения Соловьев рассказал изданию Daily Storm.

Телеведущий объяснил, что «Соловьев LIVE» могли не пустить, потому что аккредитацию получили уже много журналистов ВГТР, представителем которого он также является.

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Соловьев также рассказал о впечатлении от поведения других приглашенных на пресс-конференцию. Так, по мнению телеведущего, Сергею Шнурову «было скучно». «Собчак не могла одна пойти, пошла с личным оператором. Ну такая важная персона!», — возмутился журналист.

Пресс-конференция Владимира Путина прошла очно 23 декабря 2021 года. В прошлые годы журналисты сами получали аккредитацию на это мероприятие, но в этот год Кремль лично рассылал приглашения.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаВладимир Соловьев
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