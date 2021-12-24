Соловьев рассказал, почему его не пустили на пресс-конференцию Путина

Соловьев также рассказал о впечатлении от поведения других приглашенных на пресс-конференцию. Так, по мнению телеведущего, Сергею Шнурову «было скучно». «Собчак не могла одна пойти, пошла с личным оператором. Ну такая важная персона!», — возмутился журналист.

Пресс-конференция Владимира Путина прошла очно 23 декабря 2021 года. В прошлые годы журналисты сами получали аккредитацию на это мероприятие, но в этот год Кремль лично рассылал приглашения.

