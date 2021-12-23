Путин вспомнил Гитлера в ответе на завершающий вопрос пресс-конференции

Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста телеканала «Культура» о свободе творчества и оскорблении чувств верующих.

«Размещение фотографии Гитлера на сайте Бессмертного полка – это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества, свободу вообще, потому что без свободы нет движения вперед. Но нужно понимать, что вот эта свобода вступает в определенные противоречия тогда, когда сталкивается со свободой другого человека», - отметил президент.

По его словам, необходимо уважать все религии и все нации, оскорбление «святых» чувств недопустимо.

